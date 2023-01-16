Бускетс: «Гави – настоящий зверь»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс похвалил товарища по команде Гави после победы над мадридским «Реалом».

«Сине-гранатовые» стали обладателями Суперкубка Испании, взяв верх в «эль класико» со счётом 3:1. 18-летний Гави поучаствовал в двух взятиях ворот, став автором гола и результативной передачи на Роберта Левандовски.

«Мы все знаем, насколько боевит Гави. Он просто зверь, несмотря на то, что ещё очень молод. В его возрасте большинство игроков занимается в академии. Его ждёт блестящее будущее, но ему, конечно, ещё предстоит пройти долгий путь. Он продолжает учиться. Надеюсь, Гави ознаменует новую эпоху в «Барселоне», – заявил Бускетс в послематчевом интервью.