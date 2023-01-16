Оуэн: «Куртуа – лучший игрок «Реала» в матче с «Барселоной», этим всё сказано»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался об игре команды в поединке с «Барселоной» (1:3).

Коллектив Карло Анчелотти, уступив в «эль класико», лишился возможности пополнить коллекцию трофеев Суперкубком Испании.

«Сегодня Тибо Куртуа пропустил три гола, но всё равно выглядел лучше всех среди игроков «Реала». Этим всё сказано», – заявил Оуэн, цитируемый испанскими СМИ.

Сегодняшнее поражение стало для «сливочных» четвёртым в последних десяти играх во всех турнирах. В полуфинале Суперкубка «Реал» одолел «Валенсию» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.