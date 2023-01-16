Хави высказался о первом трофее с «Барселоной»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал интервью представителями СМИ после финального матча Суперкубка Испании против мадридского «Реала». «Сине-гранатовые» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Это мой первый трофей с клубом в качестве тренера. Я очень доволен. Хочу продолжать помогать «Барселоне» выигрывать титулы. Если мы смогли одолеть «Реал», то можем сделать это против любого соперника. Надеюсь, что этот трофей не последний», - передает слова специалиста газета Marca.

В чемпионате Испании «Барселона» идет на первом месте, опережая «Реал» на три балла.