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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» назвал две лучшие команды мира

16 Января 2023 • 10:01 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Барселона
окончен

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие клубы считает лучшими в мире.

«Барселона» и «Реал» - два лучших футбольных клуба в мире», - передает слова руководителя Managing Barсa.

Накануне состоялся финальный матч за Суперкубок Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Реалом». «Сине-гранатовые» отпраздновали победу со счетом 3:1. Это первый трофей команды под руководством главного тренера Хави Эрнандеса.

Следующий матч каталонский коллектив сыграет в 1/8 финала Кубка Испании против клуба «Сеута». Встреча состоится в четверг, 19 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта
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