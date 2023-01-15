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Чемпионат Испании. Ла Лига

Корнеев поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании

15 Января 2023 • 19:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 2 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев оценил шансы «блауграны» в предстоящем «эль класико» в финале Суперкубка Испании.

«На сегодня нет фаворита, шансы у обеих команд одинаковы. Ни одна из команд не будет подстраиваться под другую, поэтому будет интересно посмотреть, как будут реализовываться моменты», — приводит слова бывшего российского футболиста «Матч ТВ». Тем не менее Корнеев отдаёт небольшое предпочтение своему экс-коллективу.

Напомним, что второе «эль класико» нынешнего сезона пройдёт в Эр-Рияде сегодня, 15 января. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Игорь Корнеев
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