Корнеев поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев оценил шансы «блауграны» в предстоящем «эль класико» в финале Суперкубка Испании.

«На сегодня нет фаворита, шансы у обеих команд одинаковы. Ни одна из команд не будет подстраиваться под другую, поэтому будет интересно посмотреть, как будут реализовываться моменты», — приводит слова бывшего российского футболиста «Матч ТВ». Тем не менее Корнеев отдаёт небольшое предпочтение своему экс-коллективу.

Напомним, что второе «эль класико» нынешнего сезона пройдёт в Эр-Рияде сегодня, 15 января. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.