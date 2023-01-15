«Барселона» добивается возвращения Обамеянга

«Барселона» надеется вернуть Пьер-Эмерика Обамеянга, ныне выступающего за «Челси».

Ранее стало известно, что габонец может вернуться в каталонский клуб только при определённых условиях, и сейчас, как сообщает журналист Майк Макграт, руководство «Барселоны» активно работает над решением данных вопросов. Чтобы сделка состоялась, «Челси» должен согласиться отпустить Обамеянга без трансферной компенсации, а самому 33-летнему нападающему, вероятно, придётся пойти на сокращение зарплаты.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из «Барселоны» в «Челси» в конце августа 2022 года за 12 млн евро. Его контракт с «синими» рассчитан до лета 2024 года.