Бускетс рассказал, как отразится на «Барселоне» победа в Суперкубке Испании

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался относительно победы над мадридским «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании.

«Мы понимали, что это шанс, который нельзя упустить. Этот успех должен сплотить нас в дальнейшей борьбе за титулы. В таком клубе, как «Барселона», всегда стремятся к победам. В этом матче мы смогли выполнить свою задачу», - передает слова 34-летнего полузащитника газета Marca.

«Барселона» отпраздновала уверенную победу над «Реалом» со счетом 3:1. Этот триумф стал для подопечных Хави Эрнандеса 14-м в Суперкубке страны. Это является рекордным показателем.