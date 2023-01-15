Гави голом и двумя результативными передачами принёс первый трофей Хави в «Барселоне»

«Барселона» уверенно переиграла «Реал» в решающем матче Суперкубка Испании. Героем встречи стал Гави, который забил сам, а потом сделал ещё две результативные передачи на партнеров.

В воскресенье состоялся решающий матч Суперкубка Испании. В этом поединке сошлись «Реал» и «Барселона». Мадридцы в полуфинале в серии пенальти переиграли «Валенсию», а каталонцы в таком же стиле одолела «Бетис». Накануне матча у «Барселоны» было 13 побед в суперкубках Испании, а у «Реала» - 12. При этом каталонцы не завоёвывали трофей с 2018-го года, в то время как мадридцы являлись действующим победителем турнира.

«Барселона» быстро могла открыть счёт. Кроос нарушил правила, и после заброса Педри немного до мяча не дотянулся Араухо. Затем Левандовски получил мяч перед штрафной и пробил низом в угол. Куртуа парировал футбольный снаряд, тот попал в штангу и выкатился перед воротами, но Бальде на добивании мощным ударом отправил его мимо створа. Ответ «Реала» вскоре был не менее острым. Менди навесил слева, и Бензема головой бил в противоход тер Штегену, но чуть в створ не попал.

После этого скорости в матче спали. Каталонцы продолжали больше владеть мячом и по истечении получаса смогли реализовать это преимущество. Бускетс на чужой половине отобрал футбольный снаряд, быстро довели его до Левандовски на правом углу штрафной, а тот сделал диагональную передачу к дальнему углу вратарской, где Гави первым касанием обработал, а вторым пробил мимо Куртуа.

Каталонцы продолжали владеть мячом и под занавес первого тайма удвоили счёт. Де Йонг отправил Гави в забег по правому флангу, молодой полузащитник ворвался в штрафную и прострелил на дальний угол вратарской на одинокого Левандовски. Поляк с близкого расстояния не промахнулся.

В начале второго тайма каталонцы могли снять все вопросы о победителе. После быстрой атаки Бальде сделал диагональную передачу в правую зону штрафной, куда ворвался Дембеле. Француз бил в дальний угол, но Куртуа спас ворота. Затем Бускетс покатил мяч уже левую зону штрафной, но удар Левановски с острого угла бельгийский вратарь мадридцев вновь парировал.

У «Реала» толком в атаке ничего не получалось. «Барселона» играла очень уверенно сзади, не давая сопернику что-то придумывать. Более того, за двадцать минут каталонцы забили и третий гол. Левандовски получил мяч перед штрафной, покатил его в правую зону, откуда Гави прострелил на дальний угол вратарской, а там на этот раз Педри с близкого расстояния не промахнулся.

Тут же после этого Кроос впервые нанёс первый удар «Реала» в створ в матче. Правда, выстрел немца из-за пределов штрафной опасным не был. Затем Асенсио пальнул издали, но тер Штеген вновь был на месте. За одиннадцать минут до конца основного времени немец уже по-настоящему спас ворота. Родриго дошёл до штрафной и пробил с полукруга, но тер Штеген в красивом прыжке парировал эту попытку. В компенсированное время Бензема из левой зоны штрафной наносил обводящий удар, но вратарь каталонцев вновь выручил.

В компенсированное время «Реал» всё же сократил отставание в счёте. Менди прострелил слева, первый удар Бензема был отбит, но мяч отскочил обратно к нападающему мадридцев, который со второй попытки не промахнулся. Однако это уже ничего изменить не могло.

Таким образом, Хави завоевал первый трофей в «Барселоне». Кроме того, каталонцы остались самой титулованной командой в рамках Суперкубка, вновь оторвавшись от «Реала» на две победы. Уже посреди недели команды проведут очередные встречи в рамках кубка Испании. «Барселона» сыграет с «Сеутой», а «Реал» - с «Вильярреалом».

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