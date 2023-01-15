«Барселона» увеличила своё преимущество над «Реалом» до двух мячей перед перерывом

В финальном матче Суперкубка Испании «Барселона» сражается с мадридским «Реалом», и счет в этой игре был открыт на 33-й минуте. Но еще до перерыва фанатов «Барселоны» ждал еще дин приятный сюрприз - прямо перед свистком на перерыв Гави прорвался по левому флангу, сделал передачу на Левандовски и у того уже не было права промахнуться в убойной ситуации. Так что «Реал» ушел на перерыв с дефицитом в два мяча.

Следить за событиями игры Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.