Миятович - о поражении «Реала»: «Тяжёлый удар по команде»

Бывший нападающий сборной Сербии и мадридского «Реала» Предраг Миятович отреагировал на поражение «королевского» клуба от каталонской «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

«Карло Анчелотти запоздал с реакцией. Видя игру «Реала» в первой половине, нужно было быстрее вносить коррективы. Это поражение – тяжелый удар по команде», - передает слова Миятовича издание AS.

Напомним, что поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 3:1. В составе каталонского коллектива забивали Гави, Роберт Левандовски и Педри. За мадридский клуб единственный мяч забил Карим Бензема.