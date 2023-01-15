Ферлан Менди не проиграл ни одного из 6 «эль класико» – второй показатель в 21 веке

Левый защитник Ферлан Менди не знает поражений от «Барселоны» в матчах за мадридский «Реал».

В шести «эль класико», когда француз был на поле, «сливочные» одержали пять побед, в одном случае была зафиксирована ничья. Как отмечает Opta, беспроигрышная серия Менди в принципиальном противостоянии – вторая по продолжительности с начала текущего века. Лидером остаётся экс-игрок «Реала» Стив Макманаман, не проигравший «Барселоне» ни одного из семи матчей.

Сегодня в 22:00 по московскому времени стартует финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Ферлан Менди попал в стартовый состав команды Карло Анчелотти.