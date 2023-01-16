Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны»

16 Января 2023 • 00:32 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Барселона
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после неудачи в поединке Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Сливочные» уступили в «эль класико» со счётом 1:3. Голом престижа в составе мадридцев отметился Карим Бензема, поразивший ворота уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Сегодня мы снова позволили себе много ошибок в обороне, и нам следует серьёзно поработать над этим. Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период. Ещё перед матчем было понятно, что мы находимся не в лучшей форме. Остаётся лишь забыть о неудаче и двигаться дальше. Мы обязательно вернёмся», – высказался в послематчевом интервью итальянский специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Атлетико М Атлетико М
1
1
4.70 3.80 1.77
Видео
16.01.23 в 23:00
Кадис Кадис
Эльче Эльче
1.86 3.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
01:28 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Араухо остановил Винисиуса»
01:18 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Победа в Суперкубке – только начало, Хави вернёт «Барселону» на вершину»
00:52 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе над «Реалом»: «Мы доминировали с самого начала и до конца матча»
00:43 · Испания. Ла Лига
Оуэн: «Куртуа – лучший игрок «Реала» в матче с «Барселоной», этим всё сказано»
00:40 · Испания. Ла Лига
Миятович - о поражении «Реала»: «Тяжёлый удар по команде»
00:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны»
00:12 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Гави – настоящий зверь»
00:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в 57-й раз забила 3 и более гола «Реалу» – больше, чем любая другая команда
15 Января
23:31 · Испания. Ла Лига
Бускетс повторил рекорд Месси
22:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» увеличила своё преимущество над «Реалом» до двух мячей перед перерывом
22:38 · Испания. Ла Лига
​Гави открыл счёт в финале Суперкубка Испании
21:34 · Германия. Бундеслига
​Беллингем получил устное предложение от «Реала»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 35
21:26 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди не проиграл ни одного из 6 «эль класико» – второй показатель в 21 веке
20:52 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» огласила состав на «эль класико»
Все новости
Рекомендуем