Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после неудачи в поединке Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Сливочные» уступили в «эль класико» со счётом 1:3. Голом престижа в составе мадридцев отметился Карим Бензема, поразивший ворота уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Сегодня мы снова позволили себе много ошибок в обороне, и нам следует серьёзно поработать над этим. Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период. Ещё перед матчем было понятно, что мы находимся не в лучшей форме. Остаётся лишь забыть о неудаче и двигаться дальше. Мы обязательно вернёмся», – высказался в послематчевом интервью итальянский специалист.