Кунде: «Нет лучшего способа завоевать титул, чем победить в эль-класико»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:1) в матче за Суперкубок Испании.

Французский защитник выразил надежду на то, что победа над принципиальным соперником придаст «сине-гранатовым» уверенности в собственных силах.

«Эль-класико — самый изысканный матч в мире, нет лучшего способа завоевать титул. Мы знали, что будет трудно, но мы хорошо играем, когда мяч у нас, и нам также нужно было показать интенсивную игру и быть сильнее в единоборствах», — цитирует Кунде Mundo Deportivo.

Напомним, что Суперкубок Испании стал первым трофеем Кунде в «Барселоне», куда он перешёл прошлым летом из «Севильи». В нынешнем сезоне 24-летний француз провёл за «сине-гранатовых» 15 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.