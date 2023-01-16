Уткин - об игроке «Барселоны»: «Настоящий чёрт»

В воскресенье, 16 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу в поединке отпраздновали «сине-гранатовые» со счетом 3:1. Лучшим футболистом противостояния был признан 18-летний полузащитник Гави.

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на игру хавбека в прошедшей встрече.

«Гави – настоящий чёрт», - оставил сообщение Уткин в социальных сетях.

В прошедшей встрече Гави принял непосредственное участие в трех голах своей команды.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.