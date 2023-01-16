Левандовски вспомнил, что сказал Гави перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил о разговоре со своим одноклубником Гави в преддверии финальной игры за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» (3:1).

Напомним, что в прошедшей встрече 18-летний испанец и 34-летний поляк записали на свой счёт по одному голу и одной результативной передаче, став главными героями матча.

«Я сказал ему, что если мы будем находиться рядом, то сможем создавать опасные моменты», — цитирует Левандовски Sport.es.

Отметим, что этот трофей стал первым для «Барселоны» под руководством 42-летнего тренера Хави Эрнандеса. Кроме того, «сине-гранатовые» продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко в 16 матчах.