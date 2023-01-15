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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал о взаимоотношениях с Роналду

15 Января 2023 • 11:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 10 ч. 8 мин.

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о дружбе с бывшим одноклубником Криштиану Роналду. Ранее стало известно, что 37-летний португалец посетил тренировку мадридского клуба.

«Нам не нужно фотографироваться, чтобы сказать, что мы друзья, фотографии предназначены для социальных сетей, это другой мир. У нас не было времени поприветствовать друг друга, потому что я тренировался. Надеюсь, увижу его завтра на стадионе и смогу немного с ним поговорить», — цитирует Бензема Marca.

Сегодня, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдет в Саудовской Аравии, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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