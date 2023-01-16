Левандовски высказался о победе «Барселоны» над «Реалом»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался касательно победы над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании. Поляк отметился голом, а «сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:1.

«Прекрасный момент для нашей команды. Мы заслуженно взяли титул. Теперь мы должны продолжать играть сообща, чтобы выиграть еще больше трофеев. У «Барселоны» есть все для этого», - передает слова Роберта Mundo Deportivo.

Левандовски играет за «сине-гранатовых» с лета 2022 года. Он перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». В этом сезоне поляк отметился 21 голом и семью ассистами в 27 поединках.