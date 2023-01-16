Хави – о победе над «Реалом»: «Мы доминировали с самого начала и до конца матча»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями после победы над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:1).

На забитые мячи Гави, Роберта Левандовски и Педри соперники «сине-гранатовых» ответили лишь голом престижа, который на 93-й минуте провёл Карим Бензема.

«Я очень доволен, – высказывается Хави на пресс-конференции. – Для меня важен не только факт победы, но и способ её достижения. Конечно, результат имеет огромное значение, но также важна и игра – и сегодня мы доминировали над «Реалом» с первых и до последних минут. Наш план с четырьмя полузащитниками сработал просто отлично», – заявил на пресс-конференции рулевой «Барселоны».