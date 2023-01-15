Дмитрий Черышев поделился прогнозом на финал Суперкубка Испании

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Черышев поделился прогнозом на финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«Предвидеть счет невозможно, даже не буду гадать. Матч будет «на зубах». Голы забиты будут однозначно», — заявил экс-футболист хихонского «Спортинга» в интервью изданию Sport24. Черышев отметил, что «Реал» и «Барселона» всегда являются командами одного уровня, выделив умение подопечных Хави Эрнандеса идти в отбор после потери мяча и выбегания в атаку «королевского» клуба.

Напомним, что второе «эль класико» сезона 2022/2023 пройдёт сегодня, 15 января. Стартовый свисток в Эр-Рияде запланирован на 22:00 по московскому времени.