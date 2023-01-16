«Барселона» прервала беспроигрышную серию Анчелотти

В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с каталонской «Барселоной». «Сливочные» потерпели поражение со счетом 1:3.

Примечательно, что это фиаско стало для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти первым в финалах с 2010 года. В последний раз команда под руководством итальянского специалиста уступала в решающем матче турниров в августе 2010 года, когда лондонский «Челси» проиграл «МЮ» в Суперкубке Англии.

Следующий матч мадридский гранд проведет в рамках 1/8 финала Кубка Испании 19 января. Противостоять подопечным Анчелотти будет «Вильярреал».