Лапорта: «Победа в Суперкубке – только начало, Хави вернёт «Барселону» на вершину»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал триумф команды в Суперкубке Испании.

Каталонский коллектив одержал победу в финальном поединке, одолев мадридский «Реал» со счётом 3:1. Данный трофей стал для «Барселоны» первым с момента назначения Хави Эрнандеса на пост рулевого.

«Этот Суперкубок посвящается всем нашим болельщикам. У нас великолепная команда, и этот трофей – первый в новой эре «Барселоны», что делает его особенным. Однако впереди у нас много побед. Уверен, Хави вернёт «Барселону» на вершину и завоюет с командой множество трофеев», – заявил Лапорта в интервью после игры.