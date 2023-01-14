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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выставила Гарсию на трансфер слухи

14 Января 2023 • 19:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
15.01 22:00

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей центрального защитника команды Эрика Гарсии.

По информации издания SPORT, «блауграна» выставляет собственного воспитанника на продажу и готова выслушать предложения по нему в январе. Сообщается, что и клуб, и сам игрок открыты для переговоров.

Напомним, что Гарсия вернулся на «Камп Ноу» в 2021 году после чемпионата Европы, перейдя в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». На счету Эрика 86 матчей в футболке «Барселоны», в которых он забил один мяч. По данным Transfermarkt 22-летний игрок оценивается в 18 миллионов евро.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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