Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей центрального защитника команды Эрика Гарсии.

По информации издания SPORT, «блауграна» выставляет собственного воспитанника на продажу и готова выслушать предложения по нему в январе. Сообщается, что и клуб, и сам игрок открыты для переговоров.

Напомним, что Гарсия вернулся на «Камп Ноу» в 2021 году после чемпионата Европы, перейдя в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». На счету Эрика 86 матчей в футболке «Барселоны», в которых он забил один мяч. По данным Transfermarkt 22-летний игрок оценивается в 18 миллионов евро.