​«Реал» озвучил состав на битву с «Барселоной»

В воскресенье вечером «Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу в финале Суперкубка Испании. Мадридский клуб уже обнародовал стартовый состав, который на «эль класико» выбрал Карло Анчелотти.

С первых минут в составе «Реала» выйдут такие игроки: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Финал Суперкубка Испании стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.

В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона» уже пересекались в чемпионате в октябре. Тогда мадридская команда выиграла со счётом 3:1.