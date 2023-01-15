Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» озвучил состав на битву с «Барселоной»

15 Января 2023 • 19:35 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 0 ч. 57 мин.

В воскресенье вечером «Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу в финале Суперкубка Испании. Мадридский клуб уже обнародовал стартовый состав, который на «эль класико» выбрал Карло Анчелотти.

С первых минут в составе «Реала» выйдут такие игроки: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Финал Суперкубка Испании стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.

В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона» уже пересекались в чемпионате в октябре. Тогда мадридская команда выиграла со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
15 Января 2023 в 19:43
с Алабой что?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Эспаньол Эспаньол
1
2
2.55 3.05 3.15
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Атлетико М Атлетико М
1
1
4.70 3.80 1.77
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
20:52 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» огласила состав на «эль класико»
20:30 · Испания. Ла Лига
Рафинья точно не покинет «Барселону» в январе, но может быть продан летом
20:12 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не смог обыграть «Альмерию» из-за промахов Мораты 1
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» добивается возвращения Обамеянга 1
19:35 · Испания. Ла Лига
​«Реал» озвучил состав на битву с «Барселоной» 1
19:22 · Испания. Ла Лига
Сёмин: «Я всегда болею за Анчелотти»
19:06 · Испания. Ла Лига
Корнеев поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» повесила ценник на Рафинью слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш хочет вернуться в «Валенсию» слухи
18:01 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» победил в первый раз за 3 месяца и ушёл из зоны вылета
17:45 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:57 · Испания. Ла Лига
Радченко считает «Барселону» фаворитом финала Суперкубка Испании
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне пожелал успехов Фелишу в «Челси»
16:11 · Испания. Ла Лига
Клиент PARI ставят на «Барселону» против «Реала» в финале Суперкубка Испании
16:07 · Испания. Ла Лига
Дмитрий Черышев поделился прогнозом на финал Суперкубка Испании
Все новости
Рекомендуем