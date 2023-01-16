Бензема поднялся в топ-8 лучших бомбардиров «эль класико»

Во вчерашнем финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с каталонской «Барселоной». Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счетом 1:3.

Автором единственного гола в составе «королевского» клуба стал французский центрфорвард Карим Бензема. Он поразил ворота «сине-гранатовых» под самый занавес встречи. Этот мяч стал для Карима 13-м в «эль класико». По числу голов в матчах между «Реалом» и «Барселоной» француз поднялся на восьмое место.

Лидирует по данному показателю аргентинец Лионель Месси, забивший 26 голов. Второе-третье места делят Криштиану Роналду и Альфредо ди Стефано – по 18.