Аршавин объяснил неудачную игру «Реала» в финале Суперкубка Испании

Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Аршавин сказал «Матч ТВ», что каталонцы играли классно и захватили центр поля. Экс-игрок отметил, что у «Реала» до этого вроде бы всё было хорошо, но сейчас у команды что-то сбилось.

«Бензема пропустил много матчей и ещё входит в игру. В целом, «Реалу» не хватает глубины состава. То, что происходит сейчас с Азаром — полная катастрофа. У любой команды всегда есть отрезок, когда она выглядит не лучшим образом», - добавил Аршавин.

Напомним, что «королевский клуб» уступил «Барселоне» со счётом 1:3.