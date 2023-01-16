Назван лучший игрок финала «Реал» - «Барселона»

Состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский «Реал» встречался с каталонской «Барселоной». Подопечные Карло Анчелотти проиграли команде Хави Эрнандеса со счетом 1:3.

Лучшим футболистом прошедшего финала был признан 18-летний полузащитник «сине-гранатовых» Гави. На счету талантливого хавбека гол и результативная передача в «эль класико».

В нынешнем сезоне Гави принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, записав на свой счет два голевых паса. В пассиве игрока три желтые карточки.

Следующий матч «Барселона» проведет в Кубке Короля против малоизвестного клуба «Сеута».