«Барселона» в 57-й раз забила 3 и более гола «Реалу» – больше, чем любая другая команда

«Барселона» увеличила отрыв от преследователей по количеству результативных атакующих перформансов против «Реала».

Прошедшее в рамках финала Суперкубка Испании «эль класико» завершилось триумфом «сине-гранатовых» со счётом 3:1. Голы в свой актив записали Гави, Роберт Левандовски и Педри, а в составе «сливочных» отличился Карим Бензема. Как отмечает Opta, данный случай – 57-й за всю историю, когда «Барселона» забивает не менее трёх голов в поединке с «Реалом». Ни одна другая команда не делала это чаще, а второй показатель у «Атлетика» из Бильбао – 38 побед с тремя или более забитыми мячами.