Будущее Начо в «Реале» продолжает оставаться туманным

Будущее защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса продолжает оставаться туманным. Об этом сообщает Relevo.

32-летний спортсмен присоединился к академии «сливочных» в 2001 году и с тех пор не покидал клуб. Тем не менее, его время на «Сантьяго Бернабеу» может подойти к концу через несколько месяцев.

Срок действия контракта Начо с «Реалом» истекает в июне. Руководство клуба пока что не проявляло никаких признаков желания продлить контракт с испанцем.

Несмотря на интерес со стороны клубов из Италии, Англии и США, Начо твёрдо намерен продолжать играть за «Реал», о чём сообщалось ещё в прошлом году.

Испанский футболист может уйти, если «Лос-Бланкос» не продлят контракт с игроком.