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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ушаков: «Реал» выиграет «эль класико»

15 Января 2023 • 03:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 17 ч. 48 мин.

Егор Ушаков, форвард московского ЦСКА, уверен в том, что мадридский «Реал» возьмет Суперкубок Испании. Ушаков, считающий себя поклонником мадридского суперклуба, уверен, что его фавориты обыграют каталонскую «Барселону». Именно этим клубам предстоит выяснить судьбу первого в 2023 году трофея. Сам Ушаков сейчас находится вместе с ЦСКА в Саудовской Аравии, на тренировочном сборе.

- Матч пройдет тут, рядом с нами, в Саудовской Аравии. У меня все футболки «Реала», с пяти лет я коллекционирую их. Поэтому мой прогноз — «Реал» победит, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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