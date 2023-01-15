Ушаков: «Реал» выиграет «эль класико»

Егор Ушаков, форвард московского ЦСКА, уверен в том, что мадридский «Реал» возьмет Суперкубок Испании. Ушаков, считающий себя поклонником мадридского суперклуба, уверен, что его фавориты обыграют каталонскую «Барселону». Именно этим клубам предстоит выяснить судьбу первого в 2023 году трофея. Сам Ушаков сейчас находится вместе с ЦСКА в Саудовской Аравии, на тренировочном сборе.

- Матч пройдет тут, рядом с нами, в Саудовской Аравии. У меня все футболки «Реала», с пяти лет я коллекционирую их. Поэтому мой прогноз — «Реал» победит, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».