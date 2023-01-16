Вальверде объяснил, из-за чего «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался по поводу поражения своей команды в финале Суперкубка Испании от «Барселоны».

Вальверде сказал, что когда хочешь выиграть трофей, то нужно быть сосредоточенным на все 100 процентов, а футболисты «Реала» вышли на матч с готовностью 80 процентов.

«Нельзя допускать подобного в финальном поединке с таким сильным соперником. Думаю, что для победы нам не хватило именно правильного настроя», - добавил уругваец.

Напомним, что в финале Суперкубка мадридский клуб уступил каталонцам со счётом 1:3. В составе «Реала» автором единственного забитого мяча стал Карим Бензема.