Бензема забил свой 400-й гол в клубной карьере

Гол Карима Бензема в концовке финального матча за Суперкубок Италии не спас «Реал» от поражения в турнире, а лишь размочил счет. Но для самого Бензема гол стал уже четырехсотым в карьере а клубном уровне. Большая часть голов была забита, разумеется, в футболке мадридского «Реала», за который французский нападающий выступает с 2009 года. Но не стоит забывать и об его успехах в своем первом клубе - «Лионе». В составе «ткачей» Бензема забил 66 мячей.

Свой следующий матч мадридкий «Реал» проведет в рамках Кубка Испании, «сливочным» предстоит сразиться с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала.