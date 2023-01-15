​«Барселона» огласила состав на «эль класико»

В воскресенье вечером вся футбольная Испания будет следить за финалом Суперкубка страны. В битве за трофей лицом к лицу сойдутся принципиальные соперники – «Барселона» и «Реал».

Наставник каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде, Араухо, де Йонг, Бускетс, Гави, Педри, Дембеле, Левандовски.

Ранее состав на битву против «Барселоны» озвучил «Реал». Мадридцы по обыкновению сделали это ещё за несколько часов до стартового свистка.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате. Стоит сказать, что битва пройдёт в Саудовской Аравии.