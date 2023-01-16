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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Барселона» идёт за новыми трофеями»

16 Января 2023 • 03:02 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Барселона
окончен

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал свой первый триумф в составе команды.

Каталонцы обыграли мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании (3:1). Рафинья вышел на поле на 78-й минуте, заменив Усмана Дембеле. Слухи связывают бразильца с возвращением в Английскую премьер-лигу, однако сам 26-летний футболист признался, что сосредоточен на успехах с «Барселоной»: «Это мой первый трофей в этом невероятном клубе, в этой невероятной футболке, и это просто фантастика. Теперь мы идём за новыми трофеями», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо игрока.

Рафинья Диас перешёл в «Барселону» летом 2022 года из английского «Лидса» за 58 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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