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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс повторил рекорд Месси

15 Января 2023 • 23:31 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Барселона
окончен

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на поле в поединке против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Сегодняшнее «эль класико» стало для 34-летнего полузащитника 45-м в карьере.

Как информирует Opta Sports, Бускетс повторил рекорд, который принадлежит Лионелю Месси и Серхио Рамосу, ранее выступавшим за «Барселону» и «Реал» соответственно. В настоящий момент аргентинец и испанец играют за французский «ПСЖ».

В матче «Реал» - «Барселона» сыграно 70 минут. «Сине-гранатовые» ведут в счете 3:0. Текстовая онлайн-трансляция «эль класико» доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лионель Месси Серхио Рамос Серхио Бускетс
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