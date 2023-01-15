Бускетс повторил рекорд Месси

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на поле в поединке против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Сегодняшнее «эль класико» стало для 34-летнего полузащитника 45-м в карьере.

Как информирует Opta Sports, Бускетс повторил рекорд, который принадлежит Лионелю Месси и Серхио Рамосу, ранее выступавшим за «Барселону» и «Реал» соответственно. В настоящий момент аргентинец и испанец играют за французский «ПСЖ».

В матче «Реал» - «Барселона» сыграно 70 минут. «Сине-гранатовые» ведут в счете 3:0. Текстовая онлайн-трансляция «эль класико» доступна на Liveresult.ru.