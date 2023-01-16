Хави - о футболисте «Барселоны»: «Теряю дар речи, когда наблюдаю за его игрой»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об игре полузащитника команды Гави во вчерашнем матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала» (3:1).

«Я теряю дар речи, когда наблюдаю за его игрой. Гави играет в футбол со всей душой. Мне становится некомфортно, когда его нет на поле. Этот парень в свои 18 лет заряжает команду. Он выкладывается на все 100%. Это прирожденный лидер. У него нет потолка» - передает слова специалиста газета Marca.

В прошедшем финале 18-летний полузащитник отметился голом и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.