Глеб назвал «гением» главного тренера «Барселоны» Хави

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал победу «сине-гранатовых» над «Реалом» (3:1) в матче за Суперкубок Испании.

«Барселона» очень уверенно победила «Реал» в финале Суперкубка, шансов не дали. Хави Эрнандес— это гений, как игрок был гением и как тренер, я не сомневаюсь», — цитирует Глеба Metaratings.

По мнению эксперта, Хави предстоит еще проделать большую работы, чтобы довести команду до идеального состояния, в следующем сезоне «Барселона» будет еще лучше.

Напомним, «Барселона» одержала победу над «Реалом» (3:1) в Суперкубке Испании и завоевала первый трофей под руководством 42-летнего специалиста.