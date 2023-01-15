Сёмин: «Я всегда болею за Анчелотти»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Я всегда болею за Анчелотти. В каком бы клубе он ни работал, я всегда симпатизирую его командам. Мы неоднократно играли друг против друга. Мне нравятся принципы работы Анчелотти», — приводит слова экс-тренера российской сборной «Матч ТВ». Что же касается игры, то Сёмин ждёт яркого футбола.

Напомним, что «Барселона» и «Реал» встретятся в Эр-Рияде сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток финала Суперкубка Испании назначен на 22:00 по московскому времени.