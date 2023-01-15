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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сёмин: «Я всегда болею за Анчелотти»

15 Января 2023 • 19:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 1 ч. 0 мин.

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Я всегда болею за Анчелотти. В каком бы клубе он ни работал, я всегда симпатизирую его командам. Мы неоднократно играли друг против друга. Мне нравятся принципы работы Анчелотти», — приводит слова экс-тренера российской сборной «Матч ТВ». Что же касается игры, то Сёмин ждёт яркого футбола.

Напомним, что «Барселона» и «Реал» встретятся в Эр-Рияде сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток финала Суперкубка Испании назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Юрий Сёмин Суперкубок Испании
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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