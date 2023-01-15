​Гави открыл счёт в финале Суперкубка Испании

В финальном матче Суперкубка Испании «Барселона» сражается с мадридским «Реалом», и счет в этой игре был открыт на 33-й минуте. Это удалось сделать Гави, который открыл счет после отличной передачи ветерана команды Серхио Бускетса. В результате «Барселона», хотя и не владела очевидным преимуществом, сумела вырваться вперед в борьбе за первый возможный трофей Хави Эрнандеса в качестве наставника каталонского суперклуба.

Следить за событиями игры Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.