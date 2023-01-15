Радченко считает «Барселону» фаворитом финала Суперкубка Испании

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридского «Реала».

«Суперкубок Испании — официальный титул, который хочет выиграть каждая команда. Я сам в нем участвовал и выигрывал у «Реала». А «Эль-Класико» — большой ажиотаж для всех. Думаю, «Барселона» победит — 2:0», — приводит слова Радченко издание Sport24. Эксперт отметил, что футбол каталонцев выглядит предпочтительнее, выделив связку Усмана Дембеле и Роберта Левандовски.

Напомним, что решающий поединок Суперкубка Испании пройдёт в аравийском Эр-Рияде сегодня, 15 января. Стартовый свисток «эль класико» назначен на 22:00 по московскому времени.