Бускетс: «Араухо остановил Винисиуса»

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс отметил вклад Рональда Араухо в победу над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:1).

«Реал» сумел забить лишь на 93-й минуте, когда вопрос о победителе уже был снят, и 34-летний ветеран «сине-гранатовых» считает, что особую роль сыграл уругвайский защитник: «Сегодня Араухо был очень хорош, ему удалось остановить Винисиуса Жуниора. Его умения крайне важны для «Барселоны», – отметил полузащитник, также высказавшийся о наставнике Хави Эрнандесе: «С момента прихода Хави мы полны уверенности в себе и энтузиазма. Так было и сегодня, и это помогло нам добыть победу».

Голами в составе «Барселоны» отметились Гави, Роберт Левандовски и Педри. Для Хави данный трофей стал первым у руля команды.