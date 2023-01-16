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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Барселона» сплотилась, мы одна семья

16 Января 2023 • 19:29 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался после победы над мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок Испании.

Араухо сказал в интервью Goal, что «Барселона» сплотилась, как семья, и это начало новой эры. Игрок признался, что плакал от радости после победы над «сливочными», потому что ранее пережил очень трудный период в жизни.

Напомним, 23-летний уругваец получил травму накануне чемпионата мира и не поехал на мундиаль.

В текущем сезоне Араухо провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании со счетом 3:1 и завоевала первый трофей под руководством Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Суперкубок Испании Рональд Араухо
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