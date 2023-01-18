Обмен Кесси на Брозовича может состояться летом

Миланский «Интер» и каталонская «Барселона» могут отложить обмен футболистами до летнего трансферного окна. Напомним, ранее клубы хотели поменяться хавбеками: Марсело Брозович должен был отправиться к «сине-гранатовым», тогда как Франка Кесси ждали «нерадзурри».

Тем не менее, если верить изданию Sport, данная сделка может быть отложена до лета, так как зимой её будет сложно провернуть из-за некоторых нюансов.

Напомним, Кесси ранее выступал в Серии А в составе «Аталанты» и «Милана», в составе которого ивуарийский полузащитник в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии. В «Барселоне» Франк пока не получает желаемого количества игровой практики.