Кассано объяснил, почему Шкриньяр должен отказать «ПСЖ» и остаться в «Интере»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался относительно будущего Милана Шкриньяра.

27-летний центральный защитник не принял предложение «Интера» по новому контракту, в то время как действующий договор истекает уже в июне текущего года. Интерес к словаку проявляет «Пари Сен-Жермен».

«На мой взгляд, лучшим решением для Шкриньяра было бы остаться в «Интере». Да, в «ПСЖ» можно заработать много денег, но если провалишь там сезон – тебе конец. В «Интере» Шкриньяр уже капитан и лидер, и лично мне будет очень жаль, если он уйдёт», – приводит TMW слова известного экс-футболиста сборной Италии.