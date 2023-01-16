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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Барселона» могут продвинуться в переговорах по обмену игроками после Суперкубка Италии

16 Января 2023 • 10:35 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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18.01 22:00

Каталонская «Барселона» и миланский «Интер» всерьёз рассматривают сделку с обменом своих полузащитников. Летний новобранец «сине-гранатовых» Франк Кесси спустя полгода может покинуть «Камп Ноу» и вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан». В свою очередь, Марсело Брозович может перебраться в команду Хави Эрнандеса.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, стороны могут продвинуться в переговорах после Суперкубка Италии, где «Интеру» на днях предстоит сыграть против чемпиона страны в лице «Милана».

Напомним, Кесси сейчас 26 лет, тогда как Брозович на 4 года старше ивуарийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марсело Брозович Франк Кесси Трансферы футбола - зима 2023
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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