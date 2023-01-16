«Интер» и «Барселона» могут продвинуться в переговорах по обмену игроками после Суперкубка Италии

Каталонская «Барселона» и миланский «Интер» всерьёз рассматривают сделку с обменом своих полузащитников. Летний новобранец «сине-гранатовых» Франк Кесси спустя полгода может покинуть «Камп Ноу» и вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан». В свою очередь, Марсело Брозович может перебраться в команду Хави Эрнандеса.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, стороны могут продвинуться в переговорах после Суперкубка Италии, где «Интеру» на днях предстоит сыграть против чемпиона страны в лице «Милана».

Напомним, Кесси сейчас 26 лет, тогда как Брозович на 4 года старше ивуарийца.