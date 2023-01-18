Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» пока не может удовлетворить требования «Интера» по трансферу Дюмфриса

18 Января 2023 • 12:14 Комментировать (1)
Милан
...
Интер Милан
1 2.75 X 3.35 2 2.55
Через 8 ч. 29 мин.

Лондонский «Челси» пока не может договориться с миланским «Интером» по трансферу защитника Дензела Дюмфриса. По информации от La Repubblica, «пенсионеры» пока предлагают за игрока максимум 35 миллионов евро, тогда как «нерадзурри» требуют минимум 55 миллионов.

Напомним, Дюмфрис проводит свой второй сезон за «Интер» после перехода из ПСВ летом 2021 года. В своей первой кампании в Серии А нидерландец выиграл с командой Симоне Индзаги Кубок Италии.

В услугах Дюмфриса заинтересованы и другие клубы из Английской премьер-лиги. Нидерландец находится на радаре у «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
3Tituli
18 Января 2023 в 12:20
Вот кого нужно доить, так вот этих господ. Без негатива.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.60 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет арендовать Стерлинга
13:01 · Англия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Кварацхелии лучше перейти в Ла Лигу, чем в АПЛ 2
12:56 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь негативно высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Фулхэма» близок к переходу в «МЮ»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» уверен, что Гарначо скоро подпишет с клубом новый контракт
12:38 · Англия. Премьер-лига
​Близкий к Роналду журналист: «Тен Хаг на коленях будет умолять Роналду о прощении»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Тухель открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Думаю, что Захарян ещё может перейти в «Челси» 1
12:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не может удовлетворить требования «Интера» по трансферу Дюмфриса 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
Россиянин Ибрагимов забил победный гол за «МЮ» U15
11:36 · Англия. Премьер-лига
Санчо возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Вест Хэм» связались с «Аталантой» по трансферу Сапаты
11:16 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Уверен, Мудрик в будущем может выиграть «Золотой мяч»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Макаллистер всегда делает правильные вещи в правильный момент»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Возможно, агент Троссара хочет добиться продажи по скидке»
Все новости
Рекомендуем