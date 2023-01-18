«Челси» пока не может удовлетворить требования «Интера» по трансферу Дюмфриса

Лондонский «Челси» пока не может договориться с миланским «Интером» по трансферу защитника Дензела Дюмфриса. По информации от La Repubblica, «пенсионеры» пока предлагают за игрока максимум 35 миллионов евро, тогда как «нерадзурри» требуют минимум 55 миллионов.

Напомним, Дюмфрис проводит свой второй сезон за «Интер» после перехода из ПСВ летом 2021 года. В своей первой кампании в Серии А нидерландец выиграл с командой Симоне Индзаги Кубок Италии.

В услугах Дюмфриса заинтересованы и другие клубы из Английской премьер-лиги. Нидерландец находится на радаре у «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».