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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Хотим Суперкубок»

15 Января 2023 • 00:39 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
18.01 22:00

В чемпионате Италии у действующего чемпиона страны, «Милана», возникли определенные проблемы, команда потеряла четыре очка в последних двух матчах, и отставание от «Наполи» за три последних тура не сократилось, а лишь выросло - с восьми до девяти очков. Но, с другой стороны, сейчас у игроков «Милана» будет возможность забыться - им предстоит поединок за Суперкубок Италии, и это будет прекрасная возможность взять хоть какой-то трофей (с чемпионатом и Лигой чемпионов, ясное дело, будет сложнее). Исмаэль Беннасер, защитник «Милана», предвкушает игру:

- Мы - большая команда, и, даже когда возникают сложности, мы должны с ними справляться. Сейчас нас ждет важный матч. Это будет финал, мы должны победить, - цитирует Беннасера pianetamilan.it.

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Милан Исмаэль Беннасер
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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