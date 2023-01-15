Беннасер: «Хотим Суперкубок»

В чемпионате Италии у действующего чемпиона страны, «Милана», возникли определенные проблемы, команда потеряла четыре очка в последних двух матчах, и отставание от «Наполи» за три последних тура не сократилось, а лишь выросло - с восьми до девяти очков. Но, с другой стороны, сейчас у игроков «Милана» будет возможность забыться - им предстоит поединок за Суперкубок Италии, и это будет прекрасная возможность взять хоть какой-то трофей (с чемпионатом и Лигой чемпионов, ясное дело, будет сложнее). Исмаэль Беннасер, защитник «Милана», предвкушает игру:

- Мы - большая команда, и, даже когда возникают сложности, мы должны с ними справляться. Сейчас нас ждет важный матч. Это будет финал, мы должны победить, - цитирует Беннасера pianetamilan.it.