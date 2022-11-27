Ибрагимович: «Обожаю, когда меня освистывают болельщики «Интера»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готовится к возвращению на поле после тяжёлой травмы.

41-летний швед вспомнил одно из наиболее приятных для себя ощущений, что ему доводилось испытывать за продолжительную и богатую на яркие события карьеру: «В каждом дерби болельщики «Интера» обязательно меня освистывают, и мне это очень нравится. В эти моменты я чувствую себя по-настоящему живым, это придаёт мне сил и лишь помогает показывать лучшую игру. Больше свиста – хуже для соперников. Для меня это куда приятнее, чем аплодисменты в мой адрес», – рассказал в интервью официальному каналу «Милана» Ибрагимович, в прошлом защищавший цвета «Интера».