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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Обожаю, когда меня освистывают болельщики «Интера»

27 Ноября 2022 • 23:30 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
18.01 23:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готовится к возвращению на поле после тяжёлой травмы.

41-летний швед вспомнил одно из наиболее приятных для себя ощущений, что ему доводилось испытывать за продолжительную и богатую на яркие события карьеру: «В каждом дерби болельщики «Интера» обязательно меня освистывают, и мне это очень нравится. В эти моменты я чувствую себя по-настоящему живым, это придаёт мне сил и лишь помогает показывать лучшую игру. Больше свиста – хуже для соперников. Для меня это куда приятнее, чем аплодисменты в мой адрес», – рассказал в интервью официальному каналу «Милана» Ибрагимович, в прошлом защищавший цвета «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Златан Ибрагимович
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