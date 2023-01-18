Пиоли: «Суперкубок важен, но это не поворотный момент»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался перед матчем Суперкубка Италии против «Интера».

Миланские коллективы сойдутся в битве за трофей в 22:00 по московскому времени.

«Мы полностью сосредоточены и полны энтузиазма. Победа в этом матче принесёт трофей, но сегодняшняя встреча, как бы она ни закончилась, не станет поворотным моментом и не перевернёт сезон, потому что впереди важнейшие битвы в Лиге чемпионов и Серии А», – заявил в интервью Sport Mediaset перед началом поединка рулевой «россонери».

После 18 туров чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда сыграет в 1/8 финала против «Тоттенхэма».