Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Суперкубок важен, но это не поворотный момент»

18 Января 2023 • 21:49 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
1 2.75 X 3.35 2 2.55
1-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался перед матчем Суперкубка Италии против «Интера».

Миланские коллективы сойдутся в битве за трофей в 22:00 по московскому времени.

«Мы полностью сосредоточены и полны энтузиазма. Победа в этом матче принесёт трофей, но сегодняшняя встреча, как бы она ни закончилась, не станет поворотным моментом и не перевернёт сезон, потому что впереди важнейшие битвы в Лиге чемпионов и Серии А», – заявил в интервью Sport Mediaset перед началом поединка рулевой «россонери».

После 18 туров чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда сыграет в 1/8 финала против «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
21:57 · Италия. Серия А
Маротта прокомментировал слухи о решении Шкриньяра не продлевать контракт с «Интером»
21:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Суперкубок важен, но это не поворотный момент»
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко 1
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присмотрела двух игроков, которых может подписать в случае продажи Депая
21:13 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли интерес к Черышеву
20:43 · Италия. Серия А
Тотти: «Дибала – феномен»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались об интересе к Черышеву
15:27 · Италия. Серия А
​Никола вернулся к работе в «Салернитане» через два дня после увольнения официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили об отсутствии интереса к Черышеву
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» обсудила с представителями Маккенни потенциальный трансфер
14:22 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: Кварацхелия в «Манчестер Сити»? Ему лучше перейти в «Ньюкасл»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Не думаю, что Черышев сможет помочь «Торпедо» остаться в РПЛ»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на форварда «Удинезе»
Все новости
Рекомендуем