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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси хочет перебраться в «Интер»

17 Января 2023 • 01:24 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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18.01 22:00

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси готов продолжить карьеру в «Интере».

Как уже сообщалось ранее, «Барселона» и «Интер» ведут переговоры по обмену Франка Кесси и Марсело Брозовича. Сделка пока не согласована, но сам ивуариец хотел бы вернуться в Италию и подписать контракт с «нерадзурри», докладывает журналист Альфредо Педулла. У 26-летнего хавбека «сине-гранатовых» также есть предложения из Англии, однако переход в «Интер» остаётся для него приоритетным вариантом.

Франк Кесси выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Прежде он защищал цвета «Милана», за который отыграл более 200 матчей. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марсело Брозович Франк Кесси Трансферы футбола - зима 2023
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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