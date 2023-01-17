Кесси хочет перебраться в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси готов продолжить карьеру в «Интере».

Как уже сообщалось ранее, «Барселона» и «Интер» ведут переговоры по обмену Франка Кесси и Марсело Брозовича. Сделка пока не согласована, но сам ивуариец хотел бы вернуться в Италию и подписать контракт с «нерадзурри», докладывает журналист Альфредо Педулла. У 26-летнего хавбека «сине-гранатовых» также есть предложения из Англии, однако переход в «Интер» остаётся для него приоритетным вариантом.

Франк Кесси выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Прежде он защищал цвета «Милана», за который отыграл более 200 матчей. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.