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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Интера» и «Милана» Хельвег считает, что судьба Суперкубка Италии решится в серии пенальти эксклюзив

18 Января 2023 • 17:24 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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Через 2 ч. 51 мин.

Экс-защитник «Интера» и «Милана» Томас Хельвег в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Италии, в котором между собой встретятся его бывшие команды.  

- Как вам «Милан» в этом сезоне?

- «Милан» в хорошей форме, мне кажется. Самое главное, команда умеет показывать характер, добывать победы даже, когда играет не в самый лучший футбол, это чемпионский характер, который в прошлом сезоне помог выиграть скудетто.

- Что можете сказать про «Интер»?

- Я большего ждал от этого сезона. Трансферная политика пока выглядит неудачной. Лукаку, Мхитарян, Ачерби, никто из них не усилил игру «Интера», как это ожидалось. Остальные новички вообще почти не играют. Хорошо, что лидеры команды в порядке и делают результат.

- Бытует мнение, что Суперкубок не так важен, что вы об этом думаете?

- Это ерунда, любая команда хочет выиграть трофей, футболисты выйдут на поле сражаться за то, чтобы после игры поднять над головой главный приз. Футболисты хотят всегда выигрывать.

- Какие ожидания от игры?

- Боюсь, это будет очень оборонительный матч. Не такой яркий, как их последние встречи друг с другом. Мне кажется, дойдёт до серии пенальти, а там уже всё решится.

Матч «Милан» — «Интер» состоится сегодня, 18 января. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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